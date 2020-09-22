MasterChef Berk İlter: Şampiyonluk hedefiyle çıkmıştım yola ama yol biraz kısa sürdü

◊ Tam olarak ne eğitimi aldın?

- Lisede 4 yıl aşçılık, üniversitede ise 2 yıl gastronomi ve işletme okudum.



◊ İşletme neden?

- Biliyorsunuz bir şef sadece yemek yapmaktan sorumlu değildir. O nedenle ben de finans, pazarlama, servis ve aşçılık eğitimi alıp 20 yaşında okulumdan mezun oldum.



◊ İsviçre’de de biri yine Michelin yıldızlı olmak üzere iki iddialı mekanda staj yapmışsın. Staj mekanlarında sana moral veren ya da pes etmeyi düşündüren olaylar yaşadın mı?

- Bu işin en zor tarafı hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş içinde olman... İsviçre’de yaptığım ilk staj 5 yıldızlı bir dağ oteliydi. Orada çok yalnız kaldım ve 16 saate varan bir iş yoğunluğuyla çalıştım. Bu beni çok zorladı. Son stajım Cenevre’deydi. Dünyanın en pahalı oteli President Wilson’da inanılmaz bir şef olan Michel Roth ile çalıştım. Burada iş stresi diğer yaşadıklarımdan katbekat fazla olmasına rağmen çok keyifli bir ekipti, o yorgunluğu hiç hissetmedim.