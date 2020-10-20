MasterChef Barbaros'un sözleri Mehmet şefi çıldırttı

Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.