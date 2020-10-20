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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:52 | 

MasterChef Barbaros'un sözleri Mehmet şefi çıldırttı

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği sandviçi eksik yapan Barbaros tabağı sunum için masaya koymak yerine lavaboya bıraktı. 'Yemeğin nerede' diye soran şeflere ters yanıt veren Barbaros, Şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı. Sinirlenen Mehmet Şef, Barbaros'u azarladı. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

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TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler iki etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi.

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İlk turu geçen isimler, Eray, Emir, Ebru, Sefa ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan isimlerden Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik tabağını masaya koymadı. Boş tezgahın önüne geçen Barbaros tepki çekti.

3BARBAROS YEMEĞİNİ SUNMAYINCA MEHMET ŞEF ÇILDIRDI
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BARBAROS YEMEĞİNİ SUNMAYINCA MEHMET ŞEF ÇILDIRDI!

Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sen de neden göremiyoruz?" dedi. Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mıvurayım?" sözleri üzerine ise Mehmet Şef çok sinirlendi.

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Barbaros'un tavırlarına çok kızan ünlü şef "Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim.

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Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.

6MAVİ TAKIM KAPTANI ERAY OLDU
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MAVİ TAKIM KAPTANI ERAY OLDU!

Şeflerin sıcak sandviç yemeğini en iyi yapan mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanını da belirleyen Eray rakip olarak Emir'i seçti.

7EMİR - ERAY ARASINDA GERGİNLİK
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EMİR - ERAY ARASINDA GERGİNLİK

Eray rakibini belirlerken Emir'e sitem de bulundu. Emir'in kendisini küçük gördüğünü belirten Eray, 'bu hafta Emir'i seçtim çünkü benimle dalga geçer gibi konuştu, beni küçük gördü' dedi. Bu sözler üzerine Emir, 'Eray'ın kendisini yanlış anladığını' iddia etti.

8KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI
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KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 son bölümde mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleştirdi. İki kaptan arasında yapılan avantaj oyununu mavi takım kaptanı Eray kazandı.

9İşte mavi ve kırmızı takımlar;
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İşte mavi ve kırmızı takımlar;

Mavi takım

Eray, Furkan Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce ve Ebru

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Kırmızı takım

Emir, Barbaros, Berker, Özgül, Sefa ve Tanya

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