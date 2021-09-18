MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler
MasterChef 2020 sezonunun ikincisi Barbaros Yoloğlu yeni sezonda MAsterChef’ e konuk olmasıyla birlikte yeniden hayatı merak konusu oldu. MasterChef Barbaros geçtiğimiz sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Lezzet konusunda da şeflerin beğenisi kazanan MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Barboros Yoloğlu hakkında merak edilenler…
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MasterChef eski yarışmacılarından Barbaros, yarışmaya bu sezon da konuk olarak katılıyor. Geçtiğimiz sezon MasterChef ikincisi olan Barbaros, hala akılda kalan MasterChef yarışmacılarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor.
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İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? İşte Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler...
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MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum’dan dahil olmuştu. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.
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Instagram'da 186 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, yarışmanın ilk günlerinde eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti. Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu şimdilerde konuğu olduğu MasterChef programında fit görünümüyle beğeni topladı.
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MASTERCHEF BARBAROS ŞİMDİ NE YAPIYOR?
MasterChef yarışmasından sonra hayatında değişiklikler yapan Barbaros, çalıştığı restoranın en deneyimli aşçılarından biri. Kendisine YouTube kanalı açan Barbaros, buradan yemek ve yemek kültürü üzerine yayınlar paylaşıyor. Sosyal medyada da takipçi sayısı artan MasterChef Barbaros, restoranların aranan ismi haline geldi.