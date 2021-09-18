MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler

Instagram'da 186 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, yarışmanın ilk günlerinde eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti. Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu şimdilerde konuğu olduğu MasterChef programında fit görünümüyle beğeni topladı.