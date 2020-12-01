MasterChef Ayyüce Kamit: 1700 TL maaşla çalışıyordum!

MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.
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Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Ayyüce, merak edilenlerini anlattı. Yarışmadan arkadaşı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen genç yarışmacı iddialara son noktayı koydu. İşte Ayyüce'nin açıklamalarından satır başları...
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Bir sene boyunca penceresiz evde yaşadım sözleriyle tüm Türkiye’yi ağlatan Ayyüce, o günlerini şu sözlerle anlattı:
Sakarya’dan İstanbul’a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar ‘paran yok nasıl özel okulda ders aldın’ diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti.
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Babama ‘hayatım boyunca sen benim arkamda olmaya bilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek’ dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. 1700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul’da kalıp bu sektörde olmak istiyordum.
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Kısa bir süre yurtta kaldım, üniversite öğrencileriyle.... 4 kişilik bir odadaydık, Beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim.
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İlk evime Şişli’de çıktım, bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılan bir yerdi. Bir oda bir tuvalet bir de yatak vardı. Küçük bir ocağım vardı. Evin en tepesinde küçük bir cam vardı o da dışarı değil apartmana bakıyordu. Sürekli karanlıktı, güneş yoktu. O zor günler beni güçlendirdi. Güneşe her çıktığımda bana bir umut oldu. Beni bu noktaya getiren şey o camı olmayan evdi.
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Ben o evde yaşayamayıp, Sakarya’ya da dönebilirdim ama dönmedim. Ayda cebime sadece 250 TL kalıyordu. Bir sene bu şekilde yaşadım.
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EMİR'İ YARIŞMADAN ÖNCE TANIYORDUM!
Emir ya da Furkan’la aşk yaşadın mı sorusuna da cevap veren Ayyüce, ‘Bu algı beni de çok sinirlendirdi. Çünkü hepimiz oraya yarışmaya geldik. Hepimizin amacı birinci olmaktı. Aynı ortamda olduğumuz için dışarıdakiler farklı görüyor olayları ya da olmalarını istedikleri için bu tarz dedikodular çıkardılar. Emir ile bir ay aynı restoranda çalıştık hatta birlikte başvurmayı düşündük.
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Birbirimizden habersiz seçmelerde karşılaştık. İkimizi de MasterChef’e aldılar. Emir ile güzel bir arkadaşlığımız var onun dışında bir ilişkimiz yok. Furkan için de aynı şey geçerli onunla da aşk yaşamadım.
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Ben bu sene MasterChef’te aşk görmedim. Kısmetse Olur’a katılsam adım bu kadar insanla çıkabilirdi. Aşk var mı, yok mu beni ilgilendirmiyor ama gördüğüm kadarıyla yok. Ben ilişki üzerine bir programa katılsam başka yere giderim.
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Survivor Evrim’in ‘sonunda elendin’ tweet’i hakkında da konuşan Ayyüce, ‘Evrim’le hiçbir şey yaşamadık. Hiçbir bağımız yok ama o ben elendikten sonra böyle bir tweet attı.
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Fanlarım aracılığıyla gördüm mesajını Survivor’da da kadın yarışmacıları tutuyordum. Şöyle mesajlar aldım, ‘Evrim elendiğinde tüm Türkiye gülerken, sen elendiğimde tüm Türkiye seninle ağladı’ bu mesajlar bana yetti.