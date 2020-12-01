MasterChef Ayyüce Kamit: 1700 TL maaşla çalışıyordum!

İlk evime Şişli’de çıktım, bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılan bir yerdi. Bir oda bir tuvalet bir de yatak vardı. Küçük bir ocağım vardı. Evin en tepesinde küçük bir cam vardı o da dışarı değil apartmana bakıyordu. Sürekli karanlıktı, güneş yoktu. O zor günler beni güçlendirdi. Güneşe her çıktığımda bana bir umut oldu. Beni bu noktaya getiren şey o camı olmayan evdi.