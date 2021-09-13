MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hakkında bilgiler

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR? MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir’den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.



Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.