MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hakkında bilgiler
MasterChef Ateş merak edilen isimlerden biri oldu. MasterChef’te İbrahim’in elenmesinin ardından ana kadroya yedeklerden Mert Ateş Durukan dahil oldu. Peki, MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 18 yaşındaki yarışmacı hakkında bilgiler
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Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir’den katılıyor.
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MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?
MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir’den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.
Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.