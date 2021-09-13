MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hakkında bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 15:06 | 

MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hakkında bilgiler

MasterChef Ateş merak edilen isimlerden biri oldu. MasterChef’te İbrahim’in elenmesinin ardından ana kadroya yedeklerden Mert Ateş Durukan dahil oldu. Peki, MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 18 yaşındaki yarışmacı hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir’den katılıyor.

2MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir’den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.

Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi