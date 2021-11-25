Masterchef Araz'ın eşi Ecem Alıcı kimdir? Bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması giymişti

1994 doğumlu Ecem Alıcı, 2011 Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Yıldız Kız millî takımının da önemli bir parçasıydı. İki sezon TVF Spor Lisesi'nde smaçör olarak oynayan Ecem Alıcı, 2013-14 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi sezonunda Çanakkale Belediyesi’nde forma giydikten sonra, 2015-16 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray’da görev yapmıştı. 2018-19 Sultanlar Ligi sezonunda Aydın BB’ye transfer olmuştu.