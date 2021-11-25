Masterchef Araz'ın eşi Ecem Alıcı kimdir? Bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması giymişti
Masterchef Araz'ın eşi Ecem Alıcı programa konuk oldu. Görüntüler ardından Ecem Alıcı’nın hayatına dair bilgiler bir kez daha gündem oldu. Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymişti. Peki, Masterchef Araz'ın eşi Ecem Alıcı kimdir?
MasterChef Türkiye 2021 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri de Araz Aknam oldu. Araz Aknam'ın eşi ise Ecem Alıcı çıktı. 2021 haziran ayında evlenen çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kılmıştı.
1994 doğumlu Ecem Alıcı, 2011 Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Yıldız Kız millî takımının da önemli bir parçasıydı. İki sezon TVF Spor Lisesi'nde smaçör olarak oynayan Ecem Alıcı, 2013-14 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi sezonunda Çanakkale Belediyesi’nde forma giydikten sonra, 2015-16 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray’da görev yapmıştı. 2018-19 Sultanlar Ligi sezonunda Aydın BB’ye transfer olmuştu.