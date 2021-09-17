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Televizyon
Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 12:27 | 

MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında? Araz Aknam ana kadroya girdi

MasterChef 2021 yarışmacısı olan Araz Aknam merak edilen isimlerden biri. Ana kadroya yedeklerden dahil olan son isim olan Araz yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Peki, MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Araz Aknam, MasterChef 2021 ana kadrosuna dahil oldu. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan Araz, son elenen yarışmacı yerine kadroya katıldı. 30 yaşında olan MasterChef Araz inşaat mühendisi ve profesyonel mutfak deneyimi bulunmuyor.

2MASTERCHEF ARAZ KİMDİR

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı olan Araz Aknam 30 yaşında. İraz Azerisi olan yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu. Araz Aknam 10 sene İran’da yaşadıktan sonra İstanbul’a taşınmış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının profesyonel mutfak deneyimi bulunmuyor.

Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynayan yarışmacı, Peru Mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerin karşısına çıkmıştı.

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