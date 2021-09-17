MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında? Araz Aknam ana kadroya girdi

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR? MasterChef yarışmacısı olan Araz Aknam 30 yaşında. İraz Azerisi olan yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu. Araz Aknam 10 sene İran’da yaşadıktan sonra İstanbul’a taşınmış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının profesyonel mutfak deneyimi bulunmuyor.



Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynayan yarışmacı, Peru Mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerin karşısına çıkmıştı.