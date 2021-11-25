MasterChef Araz Aknam kimdir? İşte MasterChef Araz'ın yaşı ve memleketi
MasterChef Araz Aknam'ın kim olduğu yarışmanın sıkı takipçilerince araştırılıyor. Araz Aknam, 10 yıl İran’da yaşadıktan sonra İstanbul’a taşınmış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının profesyonel mutfak deneyimi bulunmuyor. Peki, MasterChef Araz Aknam kimdir?
MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı, MasterChef izleyicisi tarafından merakla araştırılıyor. MasterChef'in yarışmacı Araz'ın hayatına ve kim olduğuna dair tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte, MasterChef Araz Aknam hakkında bilgiler...
MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda oynamıştır.
İran'da dünyaya gelen Araz eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında yerleşen Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.
İran'da dünyaya gelen Araz eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında yerleşen Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.
Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşadı. Amerikan futbolu oynayan yarışmacı, Peru Mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerin karşısına çıkmıştı.
Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.
Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.