MasterChef Araz Aknam kimdir? İşte MasterChef Araz'ın yaşı ve memleketi

Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşadı. Amerikan futbolu oynayan yarışmacı, Peru Mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerin karşısına çıkmıştı.



Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir.



Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.



