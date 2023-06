MasterChef All Star'da şoke eden ayrılık: MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, neden yarışmayı bıraktı? MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF KIVANÇ NEDEN YARIŞMAYI BIRAKTI?

MasterChef All Star'ın 17 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde şoke eden gelişme yaşandı. İlk tur yemeklerini yapmak üzere tezgah başında yer alan yarışmacılarla sohbet eden Mehmet şef Kıvanç'a söz hakkı verdi.



Sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş, "Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim. Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolu yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum.Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi." dedi.