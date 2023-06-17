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MasterChef All Star'da şoke eden ayrılık: MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, neden yarışmayı bıraktı? MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 23:40

MasterChef All Star'ın son bölümünde şoke eden ayrılık yaşandı. Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef All Star'ın 17 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkan 4. bölümünde, Kıvanç Ermiş yaptığı açıklamayla ekranlara damga vurdu. Sağlık sorunları yaşadığını açıklayan MasterChef Kıvanç, yarışmanın uzunluğu nedeniyle de mental olarak kendisini hazır hissetmediğini açıkladı. Ekran başındakiler ise Kıvanç'ın ekranda yer almaması nedeniyle, MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, gitti mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Kıvanç kimdir, kaç yaşında? İşte, MasterChef Kıvanç'ın hayatı ve konu hakkında bilgiler...

1/3MasterChef All Starda şoke eden ayrılık: MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, neden yarışmayı bıraktı MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında

MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, sorusu ekran başındakilerin odaklandığı konulardan oldu. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef All Star'da 2019 yılı yarışmacısı Kıvanç Ermiş yarışmayı bıraktığını duyurdu. Bodrum’da dünyaya gelen yarışmacının ailesiyle birlikte Bodrum’da işletmesi olan MasterChef yarışmacısı Kıvanç'ın üniversite eğitimine başlaması hayatının dönüm noktası olmuş. İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatına başlayan yarışmacı danışmanlık da yapıyor.

2/3MASTERCHEF KIVANÇ NEDEN YARIŞMAYI BIRAKTI

MASTERCHEF KIVANÇ NEDEN YARIŞMAYI BIRAKTI?

MasterChef All Star'ın 17 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde şoke eden gelişme yaşandı. İlk tur yemeklerini yapmak üzere tezgah başında yer alan yarışmacılarla sohbet eden Mehmet şef Kıvanç'a söz hakkı verdi.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş, "Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim. Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolu yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum.Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi." dedi.

3/3MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgisi olduğunu bildiren Kıvanç Ermiş, basketbolla yakından ilgileniyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta geçirdiği sakatlık nedeniyle de sporu bırakmak zorunda kaldı.

Yaşadığı sakatlık sonrası üniversite eğitimine başlayan Kıvanç’ın kariyerinin dönüm noktası aldığı eğitim oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.

MasterChef 2018-2019 sezonunda yarışmıştır.

 

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