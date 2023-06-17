MasterChef All Star'da şoke eden ayrılık: MasterChef Kıvanç ayrıldı mı, neden yarışmayı bıraktı? MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgisi olduğunu bildiren Kıvanç Ermiş, basketbolla yakından ilgileniyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta geçirdiği sakatlık nedeniyle de sporu bırakmak zorunda kaldı.

Yaşadığı sakatlık sonrası üniversite eğitimine başlayan Kıvanç’ın kariyerinin dönüm noktası aldığı eğitim oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.

MasterChef 2018-2019 sezonunda yarışmıştır.