Ana kadro yarışmacı elemelerine tüm hızıyla devam eden MasterChef All Star'da 19. önlüğü kazanan isim netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da çarşamba akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Görkem, Burak, Gamze, Kaan, Vural, Fatma Nur, Tayfun oldu. Yaratıcı tabak etabında ise finale Gamze ve Kaan kaldı. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna Gamze seçildi. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler? Dün gece ana kadroya kim girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.