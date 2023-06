MasterChef Türkiye 2023 kadrosu yarışmacıları yeni sezon tanıtım fragmanı ile açıklandı. Bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanan yarışmada, geçtiğimiz sezonların iddialı isimleri yer aldı. Yarışmacı kadrosunda bu yıl sürpriz isimleri barındıran MasterChef All Star'da jüri koltuğunda şef Mehmet Yalçınkaya ve şef Danilo Zanna oturacak. Geçtiğimiz sezonların jürisi Somer Sivrioğlu'nun tanıtım fragmanında yer almaması izleyenleri meraklandırırken, konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Peki, MasterChef All Star kadrosunda kimler var? İşte, MasterChef Türkiye yarışmacı kadrosu ve ayrıntılar.