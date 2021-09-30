MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte 29 Eylül MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme adayları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Rekabete hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül tarihli 80. son bölümünde takımlar, mutfakta dokunulmazlık oyununda dünya mutfağından en iyi yemekleri yapmak için hünerlerini gösterdi. "5 kıta 5 yemek" konsepti ile izleyici karşısına çıkan MasterChef dokunulmazlık oyununu, Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in kararı ile mavi takım kazanırken; bireysel dokunulmazlığı ise kırmızı takımdan Burcu aldı. Gecenin sonunda ise MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kesinleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. TV8'de sevenleri ile buluşan yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dünya mutfağı menüsünü en iyi şekilde çıkarmak için zamanla yarıştı. 5 yemek için takımlarından 2'şerli gruplar mücadele verirken mavi takım ilk oyunda olduğu gibi dokunulmazlığı aldı. MasterChef eleme adayları da oylama ile Mustafa ve Şükrü seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Çarşamba gecesi takım dokunulmazlığı için Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadelesi sonrası eleme adayları kesinleşti. Bireysel dokunulmazlığı alan Burcu haftanın 3. eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini verdi.
Kaybeden Kırmızı takımda yapılan konseyde oylama ile diğer eleme adayı ise Şükrü seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Mustafa ve Şükrü oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar dünya mutfağından yapılacak yemekler için mutfağa girdi. Şefler bu turda yarışmacılardan empanada, karidesli jambalaya, murgh mahkani, apple pie, Koshari hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde yapılan yemekleri ve eşleşmeleri kaptanlar belirledi. Bu oyun için şefler takımlara 40 dakika zaman verdi.
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Süre bitimi ile şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında mavi takım 3-2 skorla MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da salı akşamı mavi takım kazanmıştı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
İkinci dokunulmazlığı da kaybeden kırmızı takım yeniden önlük giydi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele verdi.
Şefler sürenin ardından kırmızı takımın yemeklerini değerlendirmeye aldı. Yapılan oylama ile bireysel dokunulmazlığı Burcu kazandı.