MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte 29 Eylül MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef Türkiye 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. TV8'de sevenleri ile buluşan yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dünya mutfağı menüsünü en iyi şekilde çıkarmak için zamanla yarıştı. 5 yemek için takımlarından 2'şerli gruplar mücadele verirken mavi takım ilk oyunda olduğu gibi dokunulmazlığı aldı. MasterChef eleme adayları da oylama ile Mustafa ve Şükrü seçildi.