MasterChef 25 bin lira para ödülünü kim kazandı? 10 Kasım MasterChef ödülü kazanan isim ve son bölüm özeti

Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek ödül oyununda son tura yükseldi. Bu etapta yarışmacılar kör takım yaparak çeşitli peynirlerin tadına baktı. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve ödüle veda etti. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti. Son etapta ise Esra son soruda verdiği maydanoz yanıtı ile 25 bin TL değerindeki para ödülünü kazandı.