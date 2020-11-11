MasterChef 25 bin lira para ödülünü kim kazandı? 10 Kasım MasterChef ödülü kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef'te ödülü kazanan takım heyecanlı oyunun ardından belli oldu. 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede jüri üyeleri en iyi menüyü yapan takımı belirledi. Takım oyunu sonrası ilk turu geçen takımda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan biri final anında 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. MasterChef'in 10 Kasım tarihli 97. bölümünde gecenin sonuncusu Serhat olurken, Ayyüce, Esra ve Özgül finale kaldı. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte, 10 Kasım MasterChef para ödülünü kazanan isim ve son bölümde yaşananlar.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım tarihli 97. bölümünde yeni bir ödül oyunu heyecanlı yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ev sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede mavi takım üst tura çıktı. Kör tadımın oynandığı bölümde, Ayyüce ve Esra finalde doğru tahminleri yapmak için mücadele verdi. Bu etapta en az bilen yarışmacı ise Serhat ve Ebru oldu. İşte, MasterChef 97. bölüm özeti.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Mavi takımda bireysel ödül oyununda yarışmacılar kör tadım ve normal tadım yaparak karşı karşıya geldi. İlk etabında taze baharatları sıvı şeklinde tadan yarışmacılardan en az doğru tahminde bulunan isimler Serhat oldu.
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Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek ödül oyununda son tura yükseldi. Bu etapta yarışmacılar kör takım yaparak çeşitli peynirlerin tadına baktı. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve ödüle veda etti. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti. Son etapta ise Esra son soruda verdiği maydanoz yanıtı ile 25 bin TL değerindeki para ödülünü kazandı.
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TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım takım oyununda mücadele verdi. Şeflerin istediği çeşit yemek Atatürk'ün en sevdiği yemekler olarak belirlendi. Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvasının yaptığı gecede yarışmacılara 1 saat süre verildi.
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Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve ödülü kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.