MasterChef 2021'de duygu dolu anlar... Şefler gözyaşlarını tutmakta zorlandı!
Eleme heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in son bölümüne damga vuran bir olay yaşandı. Şeflerin karşısına çıkan Ali Uysal'ın Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlatmasıyla stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Somer Şef, "Bize çok duygusal ve gururlandırıcı dakikalar yaşattın. Hakikaten hepimiz hem duygulandık hem gururlandık." dedi.
Yeni sezonuna geçen hafta sonu başlayan MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken, stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı elemelerinin sürdüğü son bölümde Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan yarışmacı Ali Uysal, şeflerden "evet" oyu almak için zamanla yarıştı. Antalya'dan gelen Uysal'ın hastanede çektirdiği fotoğrafın hikayesi sosyal medyada da gündem oldu.
Yemeğini yaparken bir yandan da hayatını anlatan Ali Uysal, "Askeri sınavlara girdim, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Girdiğimiz çatışmada yaralandım, 7 ay bir tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp 2 yıl boyunca görev yaptım. Sözleşmem bitince istemediğim nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Sağlık şartları... " dedi.
Mehmet Şef'in "Sen Zeytin Dalı Harekatı'na katıldın" demesi üzerine yeniden anlatmaya başlayan gazi, "İdlib dahil çeşitli üs bölgelerinde çalıştım 2 yıl boyunca. Hastalığımı hiçbir zaman bahane etmedim. " dedi. Vücudunda şarapnel parçaları olduğunu dile getiren yarışmacı, zamanla ameliyat olduğunu ve Suriye'deki sürece bu şekilde devam ettiğini söyledi. Yarışmacı sözlerini şöyle sürdürdü;
Arkadaşım beni duymadı, bir defa daha seslendim. Sonra yanımdaki hemşire uyardı 'Arkadaşın sana sesleniyor' Onun da bilinci biraz bulanıktı. Hatırlıyorum az çok. Elimi uzattım o esnada görmedi, hemşire uyarıca bana döndü arkadaşım. Onun eli kan içindeydi benimki baruttan simsiyah olmuştu. Elimizi o anda birleştirdik. Oradaki bir abimiz fotoğrafımızı çekmiş paylaşmış. Sonra haberlere falan çıktı"
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