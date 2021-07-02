MasterChef 2021'de duygu dolu anlar... Şefler gözyaşlarını tutmakta zorlandı!

Arkadaşım beni duymadı, bir defa daha seslendim. Sonra yanımdaki hemşire uyardı 'Arkadaşın sana sesleniyor' Onun da bilinci biraz bulanıktı. Hatırlıyorum az çok. Elimi uzattım o esnada görmedi, hemşire uyarıca bana döndü arkadaşım. Onun eli kan içindeydi benimki baruttan simsiyah olmuştu. Elimizi o anda birleştirdik. Oradaki bir abimiz fotoğrafımızı çekmiş paylaşmış. Sonra haberlere falan çıktı"