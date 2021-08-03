Televizyon Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 13:23 | 03 Ağustos 2021 - 13:23

MasterChef 2021 Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?

Tunahan Ak, MasterChef 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. MasterChef Türkiye'nin ilk turundan itibaren dikkat çeken isimlerinden ve anlattıklarıyla başta şefler olmak üzere herkesi kahkahaya boğan Tunahan Ak'ın hayatı program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef 2021 Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?