Tunahan Ak, MasterChef 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. MasterChef Türkiye'nin ilk turundan itibaren dikkat çeken isimlerinden ve anlattıklarıyla başta şefler olmak üzere herkesi kahkahaya boğan Tunahan Ak'ın hayatı program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef 2021 Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?
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MasterChef Türkiye 2021'in en genç yarışmacılarından olan Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olması için yarışmaya katıldığını ifade eden genç yarışmacı, açık liseyi bitirdikten sonra Bolu'da eğitim gördü.