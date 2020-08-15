MasterChef 2020 yarışmacıları kimler oldu? MasterChef ana kadroya giren isimler

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR? 35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.