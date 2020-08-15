MasterChef 2020 yarışmacıları kimler oldu? MasterChef ana kadroya giren isimler
MasterChef 2020 yarışmacılarının büyük bir kısmı belli oldu. 14 Ağustos Cuma günü MasterChef'in ana kadrosunda yarışacağı kesinleşen isimler belirlendi. Final turu tamamlandığında toplam 16 yarışmacı MasterChef ana kadrosunda yer alacak. Peki, MasterChef 2020 yarışmacıları kimler oldu? MasterChef ana kadroya giren isimler…
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MasterChef 2020'de ikinci final turu hız kesmeden devam ediyor. MasterChef 2020'de final turuna kalan 28 kişi, 14 kişilik iki gruba ayrıldı ve bu iki grup içinden bu hafta sonuna kadar sekiz kişi MasterChef ana kadrosu içine girecek şekilde yarışmaya başladı. Jüri oylarının seçtiği yemeği en iyi yapan isim ana kadroya seçilme hakkı elde ediyor.
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MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.
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MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.
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MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özgül Coşar, 36 yaşında ve gıda mühendisi. Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibi . Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.
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MASTERCHEF EMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır. Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.
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MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?
MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul’dan dahil olmuş. Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.
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MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
MasterChef 2020 sezonunun ana kadrosunda yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Esra Tokelli oldu. İddiasını programın başından bu yana sürdüren Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında.
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MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?
MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.
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MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.
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MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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MASTERCHEF TANYA KİMDİR?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
Yarışmaya Antalya'dan katılan Uğur Yılmaz Deniz, aşçı ve 26 yaşında. Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma ile yarışmaya katılmıştı.Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen yarışmacı, lezzet konusunda başarılı olduğunu ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söylüyor.
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MASTERCHEF BERK KİMDİR?
20 yaşında olan Berk İlter aşçı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Tokat'lı olan Berk 13 yaşından beri mutfakta yer alıyor. Yurt dışında eğitim alan yarışmacı ilk turda General Tso Chicken yemeği yaparak şeflerden 3 evet oyu almıştı.