MasterChef 2020 yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye’de finale kalan yarışmacılar

MasterChef 2020’de üçlü düellolar hız kesmeden devam ediyor. Üç şeften en az iki “evet” yarışmacılar, üçlü düellolarda karşılaşıyor ve belirlenen yemekleri yaparak jürisinin karşısına çıkıyor. Binlerce yarışmacılar arasından seçilen isimler, son 16 arasına girmek için kıyasıya bir mücadele gösteriyor. Eleme etabında en iyi tabağı sunan MasterChef Türkiye finaline kalmayı başarırken; diğer iki yarışmacı yarışmadaki macerasını tamamlıyor. Peki, bugüne kadar MasterChef Türkiye’de finale kimler kaldı?