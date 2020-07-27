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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 11:51,

MasterChef 2020 yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye’de finale kalan yarışmacılar

MasterChef Türkiye 2020 sezonunun yarışmacılarını belirleme süreci devam ediyor. 17 Temmuz’da ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyen MasterChef Türkiye’de son 16’ya kalacak isimler düellolarla belirlenecek. Peki, MasterChef 2020 yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye’de finale kalan yarışmacılar...

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MasterChef 2020’de üçlü düellolar hız kesmeden devam ediyor. Üç şeften en az iki “evet” yarışmacılar, üçlü düellolarda karşılaşıyor ve belirlenen yemekleri yaparak jürisinin karşısına çıkıyor. Binlerce yarışmacılar arasından seçilen isimler, son 16 arasına girmek için kıyasıya bir mücadele gösteriyor. Eleme etabında en iyi tabağı sunan MasterChef Türkiye finaline kalmayı başarırken; diğer iki yarışmacı yarışmadaki macerasını tamamlıyor. Peki, bugüne kadar MasterChef Türkiye’de finale kimler kaldı?

2MasterChef Türkiye’de finale kimler kaldı
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MasterChef Türkiye’de finale kimler kaldı?

24 Temmuz Cuma günü Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarıştı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.

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MasterChef Türkiye 2020’nin 26 Temmuz tarihinde yayınlanan 10. bölümünde üçlü düellolar devam etti. İlk grupta Fransız tostu ile yarışan Esra Tokelli, en iyi tabağı hazırlayarak düelloyu kazandı ve final turuna çıktı.

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İkinci grupta yer alan isimler ise geleneksel lezzet Ali Nazik ile yarıştı. Daha önce Yemekteyiz’de mücadele eden Kayhan Özekin, final turuna çıkmayı başaran isim oldu.

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Üçüncü grupta ızgara köfte ve piyaz ile yarışan Özgül Coşar, üçlü düelloyu kazanarak final turuna çıkmayı başardı.

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Günün son grubunda yer alan Berk İlter, dana pikata yanında enginar püresi ve krem kapari sosu en beğenilen isim oldu ve finale kalmayı başardı.

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