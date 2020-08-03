MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları kim olacak? MasterChef 2020'nin 16 yarışmacısı belli oluyor

MASTERCHEF'TE FİNALE KALAN İSİMLER
23 Temmuz Perşembe günü MasterChef 2020'de yarışmacılar sufle, 4 peynirli niyokki, pastırmalı humus, asma yaprağında barbun ile yarıştı. üçlü düelloların sonunda Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü yarışmacılar Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarıştı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.
MasterChef Türkiye 2020’nin 26 Temmuz tarihinde yayınlanan 10. bölümünde üçlü düellolar devam etti. İlk grupta Fransız tostu ile yarışan Esra Tokelli, en iyi tabağı hazırlayarak düelloyu kazandı ve final turuna çıktı. İkinci grupta daha önce Yemekteyiz’de mücadele eden Kayhan Özekin, final turuna çıkmayı başaran isim oldu. Üçüncü grupta ızgara köfte ve piyaz ile yarışan Özgül Coşar, üçlü düelloyu kazanarak final turuna çıkmayı başardı. Günün son grubunda yer alan Berk İlter, dana pikata yanında enginar püresi ve krem kapari sosu en beğenilen isim oldu ve finale kalmayı başardı.