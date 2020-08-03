MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları kim olacak? MasterChef 2020'nin 16 yarışmacısı belli oluyor

28 Temmuz Salı günü yarışmacılar, üçlü düellolarda vişneli etli pazı sarma, Tarte tatin, ciğerli iç pilav ve taco yaparak yarıştı. Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt ve Rezzan Atan final turuna kalan isimler oldu.



29 Temmuz Çarşamba günü: Final turu öncesinde MasterChef ilk turunda, Ebru, Eylem ve Emre, Churros tatlısını yapmak için karşı karşıya geldi. Kendilerine verilen sürede en iyi tatlıyı yapan isim Ebru oldu. Bir sonraki turda ise yarışmacılar spagetti bolonez (Bolognese) yapmak için mutfağa girdi. Bu turun kazananı Çağla oldu.



Üçüncü turda bu kez yarışmacılar risotto yapmak için mücadele verdi. Verilen süre içinde en iyi risottoyu yaparak tur atlayan isim Eray oldu. Gecenin son turunda ise düello menüsünde şefler yarışmacılardan ballı susamlı çıtır tavuk yapmasını istedi. Yarışmanın galibi Uğur oldu.