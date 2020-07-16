MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef'in geçen yılki birincisi Cemre Uyanık hakkında bilgiler

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.



2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.



Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.



Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi.