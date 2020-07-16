MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef'in geçen yılki birincisi Cemre Uyanık hakkında bilgiler
MasterChef 2020 sezonu öncesinde gündeme gelen konulardan biri geçtiğimiz sezonun birincisi oldu. Yarışmanın üçüncü sezonunda birbirinden farklı yarışmacılar lezzet alanında kendilerini hem şeflere hem de Türkiye halkına ispatlamaya çalışarak MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef'in geçen yılki birincisi Cemre Uyanık hakkında bilgiler
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MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında yarışmaya ilk veda eden isim Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide üçlüsü kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi.
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MasterChef 2019 büyük finaline kalan son ikili ise Cemre ve Alican olmuştu. Büyük finalde Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.
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MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.
2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.
Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.
Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi.