MasterChef 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 22 Ekim MasterChef eleme potasına giren isimler ve kazanan takım
MasterChef eleme adayları, yarışmanın son bölümünde belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 22 Ekim tarihli 83. bölümünde "çay saati" konseptine yer verildi. Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışan yarışmacıların hatalarını gören Mehmet Şef'in tepkisi son bölüme damga vururken, MasterChef 2. ve 3. eleme adayı kırmızı takımdan seçildi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, 22 Ekim MasterChef eleme potasına giren isimler ve kazanan takım.
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MasterChef Türkiye'nin 22 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen 83. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı.Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının çay konsepti için mücadele verdiği gecede Danilo, Somer ve Mehmet Şef kazanan takım olarak mavi takımı seçti. Bireysel dokunulmazlığı alan Ebru ise eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı takımda eleme adayları seçildi.
Bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu.
MasterChef'te ilk eleme adayları Özgül ve Sefa olmuştu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı ve mavi takım "çay saati" için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal menüsünü hazırlamasını istedi.
Bir saatlik sürenin ardından şefler kırmızı ve mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Çay saati menüsünü kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Eleme adayı olmamak için mücadele veren kırmızı takım yarışmacıları bu turda Somer Şefin özel tabağı olan Oğlak Rogan Josh yemeğini yapmak için karşı karşıya geldi.
Hint mutfağına ait olan yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Ebru oldu.
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MEHMET ŞEF'TEN SERT TEPKİ
Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların hatalarını gören Mehmet Şef yarışmacılara teknikleri anlattı.. Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışan yarışmacılara kızan Mehmet Şef " Verdiğim MasterClass'lara yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.