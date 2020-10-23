MasterChef 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 22 Ekim MasterChef eleme potasına giren isimler ve kazanan takım

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı ve mavi takım "çay saati" için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal menüsünü hazırlamasını istedi.



Bir saatlik sürenin ardından şefler kırmızı ve mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.