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MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 1 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 02:35

MasterChef eleme adayları kimler oldu? sorusunun yanıtı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı. Haftanın 1. takım oyunu ile yayınlanan MasterChef All Star'ın 1 Ağustos tarihli 44. son bölümünde kırmızı ve mavi takım dolma çeşitleri düellosunda karşı karşıya geldi. İki takım yarışmacı eşleşmelerinin yapıldığı oyunda, dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım kendisini garanti altına alırken, kırmızı takımda ise MasterChef 1. ve 2. eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı ise Tolga kazandı. Peki, MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef eleme potasına kimler girdi? İşte, MasterChef All Star eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.

1/6MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu 1 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte eleme adayları

MasterChef All Star 1. ve 2. eleme adayları 1 Ağustos akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar düelloda mücadele etti. Ülke genelindeki dolmalar konseptinde yarışmacı eşleşmesi yapıldıktan sonra kırmızı ve mavi takım zamanla yarıştı. Gecenin sonunda ise MasterChef eleme adayları Tanya ve Mert olarak belirlendi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/6MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Mert oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Tanya ve Mert olarak belirlendi.

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3/6MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar düelloda eşleşti. Bu etapta yarışmacılar dolmalar için karşılaştı. Kaptanların yarışmacı - yemek eşlemesi ise şu şekilde oldu:

4/6MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu 1 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte eleme adayları

Mumbar dolması - (Azize ile Gamze)

Kaburga dolması - (Ayaz ile Suna)

Lahana dolması - (Sefa ile Tahsin)

Şıhıl Mahşi - (Alican - Batuhan)

Kavun dolması - (Çağatay - Tolga)

Kalamar dolması - (Sergen - Mert)

Şalgam dolması - (Berker - Tanya)Pirinçli elma dolması - (Rıfat - Barış)

Kofik dolması - (Esra - Eda)

Girit kabağı dolması - (Dilara - Eray)

Düello şeklinde oynanan bu etapta verilen süre sonrası şefler tabakları değerlendirdi ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlığa gitti.

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5/6BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

6/6MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu 1 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte eleme adayları

Bu turda şefler yarışmacılardan dondurma ana ürünü ile yaratıcı tabak istedi. Süre ise 45 dakika oldu. Değerlendirme sonucu bireysel dokunulmazlığı Tolga kazandı.

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BAKMADAN GEÇME!