MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 1 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları!

MasterChef All Star 1. ve 2. eleme adayları 1 Ağustos akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar düelloda mücadele etti. Ülke genelindeki dolmalar konseptinde yarışmacı eşleşmesi yapıldıktan sonra kırmızı ve mavi takım zamanla yarıştı. Gecenin sonunda ise MasterChef eleme adayları Tanya ve Mert olarak belirlendi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.