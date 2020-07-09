Maskeyle alışverişe... Ünlü oyuncuyu görenler tanımadı!
Sanat dünyasının ünlü isimleri, yüzlerinde maskeyle çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Huzurla dolaştım
Büşra Pekin, “Salgın başladığından beri ilk kez alışveriş merkezine geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum” dedi. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı..
2
Abone Ol
Siyah şıklık
Siyah kombinini aynı renkte maskeyle tamamlayan Şükran Ovalı, İstinye Park’ta önce mağazaları dolaştı alışveriş yaptı ardından Masa Restoran’a geçip arkadaşıyla buluştu.
3
Abone Ol
Rujlu maske
İstinye Park’ta arkadaşlarıyla bir araya gelen Aynur Aydın, rujlu maskesiyle dikkat çekti. AVM’den çıkarken görüntülenen şarkıcı soruları yanıtlamadı.
4
Abone Ol
Boyunlukla geziyor
Yeşim Salkım, AVM önünde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Boyunluğuyla dikkat çeken şarkıcı, “Ara sıra ağrım oluyor, boyunluğumu takıyorum. Korkulacak bir şey yok” dedi.
5
Abone Ol
Çenesinde
Zorlu’da mağazaları dolaşırken görüntülenen Ferit Aktuğ, maskesini çenesine indirerek poz verdi. Bahar Özdoğan’la 9 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Aktuğ, ayrılıklı ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
6
Abone Ol
Bisiklet hediyesi
Maskesini elinde taşıyan Serdar Aziz önceki gün Vadistanbul’daydı. Oğlu Yaman Ali’ye arkadaşının bisiklet aldığını söyleyen Aziz, alışverişe kaldığı yerden devam etti.
7
Abone Ol
Diziye hazırlık
Vadİstanbul’da dostlarıyla buluşup yemek yiyen Tolga Sarıtaş, sorulara “Her şey çok güzel gidiyor. Kısa bir tatil yaptık. Dizimizin çekimleri yakında başlayacak, şimdi ona hazırlanıyoruz” dedi.