Maskeyle alışverişe... Ünlü oyuncuyu görenler tanımadı!

Huzurla dolaştım Büşra Pekin, “Salgın başladığından beri ilk kez alışveriş merkezine geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum” dedi. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı..