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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 08:33,

Maskeyle alışverişe... Ünlü oyuncuyu görenler tanımadı!

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yüzlerinde maskeyle çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi.

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1Huzurla dolaştım
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Huzurla dolaştım

Büşra Pekin, “Salgın başladığından beri ilk kez alışveriş merkezine geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum” dedi. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı..

2Siyah şıklık
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Siyah şıklık

Siyah kombinini aynı renkte maskeyle tamamlayan Şükran Ovalı, İstinye Park’ta önce mağazaları dolaştı alışveriş yaptı ardından Masa Restoran’a geçip arkadaşıyla buluştu.

3Rujlu maske
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Rujlu maske

İstinye Park’ta arkadaşlarıyla bir araya gelen Aynur Aydın, rujlu maskesiyle dikkat çekti. AVM’den çıkarken görüntülenen şarkıcı soruları yanıtlamadı.

4Boyunlukla geziyor
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Boyunlukla geziyor

Yeşim Salkım, AVM önünde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Boyunluğuyla dikkat çeken şarkıcı, “Ara sıra ağrım oluyor, boyunluğumu takıyorum. Korkulacak bir şey yok” dedi.

5Çenesinde
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Çenesinde

Zorlu’da mağazaları dolaşırken görüntülenen Ferit Aktuğ, maskesini çenesine indirerek poz verdi. Bahar Özdoğan’la 9 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Aktuğ, ayrılıklı ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

6Bisiklet hediyesi
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Bisiklet hediyesi

Maskesini elinde taşıyan Serdar Aziz önceki gün Vadistanbul’daydı. Oğlu Yaman Ali’ye arkadaşının bisiklet aldığını söyleyen Aziz, alışverişe kaldığı yerden devam etti.

7Diziye hazırlık
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Diziye hazırlık

Vadİstanbul’da dostlarıyla buluşup yemek yiyen Tolga Sarıtaş, sorulara “Her şey çok güzel gidiyor. Kısa bir tatil yaptık. Dizimizin çekimleri yakında başlayacak, şimdi ona hazırlanıyoruz” dedi.

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