Maskesiz çıktı

Son günlerde yeni projesiyle gündemde olan güzel oyuncu arkadaşına giderken objektiflere takıldı.
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ARKADAŞ ZİYARETİ
Karayip Korsanları serisinin yeni halkasında rol alacağı açıklanan Margot Robbie, çekimler için gün sayıyor. Yeni film heyecanı içindeki Robbie, önceki gün bir arkadaş ziyaretinden dönerken objektiflere takıldı.
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RAHAT GİYSİLER
Los Angeles'ta görüntülenen Robbie'nin ayağında, tüylü siyah terlikler, üzerinde de mini, siyah bir yazlık elbise vardı.
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MASKESİZ ÇIKTI
Güneş gözlüklerini takan Robbie'nin koronavirüsten korunmak için maske takmaması da dikkat çekti.
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CİDDİ İFADE
Ciddi yüz ifadesi dikkat çeken Margot Robbie daha sonra aracına binerek evine doğru yola çıktı.