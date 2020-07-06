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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:35,

Maskesiz çıktı

Son günlerde yeni projesiyle gündemde olan güzel oyuncu arkadaşına giderken objektiflere takıldı.

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1ARKADAŞ ZİYARETİ
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ARKADAŞ ZİYARETİ

 Karayip Korsanları serisinin yeni halkasında rol alacağı açıklanan Margot Robbie, çekimler için gün sayıyor. Yeni film heyecanı içindeki Robbie, önceki gün bir arkadaş ziyaretinden dönerken objektiflere takıldı. 

2RAHAT GİYSİLER
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RAHAT GİYSİLER

Los Angeles'ta görüntülenen Robbie'nin ayağında, tüylü siyah terlikler, üzerinde de mini, siyah bir yazlık elbise vardı.

3MASKESİZ ÇIKTI
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MASKESİZ ÇIKTI

Güneş gözlüklerini takan Robbie'nin koronavirüsten korunmak için maske takmaması da dikkat çekti.

4CİDDİ İFADE
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CİDDİ İFADE

Ciddi yüz ifadesi dikkat çeken Margot Robbie daha sonra aracına binerek evine doğru yola çıktı.

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