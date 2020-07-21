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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 10:10,

Maskesiyle bile tanıdılar

 Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!

Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA

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1ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI

İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi.

2MODEL ŞIKLIĞI
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MODEL ŞIKLIĞI

İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.

3STÜDYOYA GİTTİ
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STÜDYOYA GİTTİ

Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı.  İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.

4RENK UYUMU
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RENK UYUMU

Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.

5HER KIYAFETE AYRI MASKE
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HER KIYAFETE AYRI MASKE

Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.

6MASKELİ GECE GEZMESİ
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MASKELİ GECE GEZMESİ

Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.

7KATIE ŞIKLIĞI
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KATIE ŞIKLIĞI

Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.

8ELBİSEYE UYGUN RENK
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ELBİSEYE UYGUN RENK

Malin Akerman'ın maskeli gece gezmesi.

9TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK
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TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK

Kendall Jenner tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş.

10MASKELİ SEVGİLİLER
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MASKELİ SEVGİLİLER

Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid de maskelerini çıkarmadı.

11SOKAKLAR PODYUm
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SOKAKLAR PODYUm

Model Alessandra Ambrosio için sokaklar da podyum.

12ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE
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ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE

Coco Austin, elbisesinin içindeki renklere uygun bir maske seçti.

13BELLA DA MASKELİ
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BELLA DA MASKELİ

Bella Hadid'in maskeli şıklığı.

14MASKELİ KRALİÇE
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MASKELİ KRALİÇE

Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olan İspanya Kraliçesi Letizia hep aynı renk maske kullanıyor.

15UYGUN TAKMADI
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UYGUN TAKMADI

Model Candice Swanepoel, maskesini uygun şekilde kullanmamış.

16GENÇ MODELLER DE MASKELİ
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GENÇ MODELLER DE MASKELİ

Cara Delevingne ve Kaia Gerber'in maskeli şıklığı.

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