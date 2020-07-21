Maskesiyle bile tanıdılar

STÜDYOYA GİTTİ Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı. İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.