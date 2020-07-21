Maskesiyle bile tanıdılar

Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!
Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi.
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MODEL ŞIKLIĞI
İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.
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STÜDYOYA GİTTİ
Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı. İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.
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RENK UYUMU
Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.
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HER KIYAFETE AYRI MASKE
Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.
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MASKELİ GECE GEZMESİ
Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.
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KATIE ŞIKLIĞI
Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.