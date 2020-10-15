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HaberlerGündem HaberleriMaskesini takmayan genç: “Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum”
GeriGündem Maskesini takmayan genç: “Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum”
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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 17:48 | 

Maskesini takmayan genç: “Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum”

Antalya’da polisin yaptığı denetimde maskesiz bir genç, polisin, ‘neden maske takmıyorsunuz’ sorusuna, ‘Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum’ diye cevap verdi. Maskesiz dolaşan Kazak turist ise, maskesinin arkadaşının elinde olduğunu söyledi. Genç kadın polisin, ‘Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz’ sorusu üzerine arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkartan turist hemen yüzüne taktı.

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