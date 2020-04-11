Gündem Fotoğraflar: AA Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 10:42 , 11 Nisan 2020 - 10:52

Maskenin altındaki kahramanlar! İşte fedakarlık hikayeleri...

Kimi haftalarca evine gitmeyen, kimi aynı evde yaşadığı aile üyelerinden kendini tecrit eden, kimi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gönüllü olarak acil serviste hizmet veren sağlık çalışanları, toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayıyor. Pandemi hastanesinde çalışmayı bu süreçte adeta "vatan görevi" olarak gören sağlıkçıların, vatandaşlardan tek isteği evde kalmaları. Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Doktor Şakir Hakan Aksu, vatandaşların ve Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına desteğinin, kendilerini motive ettiğini dile getirdi.