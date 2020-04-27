Maskeli tatil

HEM BİKİNİ HEM MASKE Richie ile Disick, bir süredir Malibu'da tatil yapıyorlar. Çift sık sık paparazziler tarafından görüntüleniyor. Richie her ne kadar bikinisini giyip güneşin ve denizin keyfini çıkarsa da yüzüne koruyucu maske takmayı da ihmal etmiyor.