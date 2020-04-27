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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 10:25,

Maskeli tatil

Genç model hem bikinisini giydi hem de virüsten korunmak için maske taktı.

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1MALIBUYA GİTTİLER

MALIBU'YA GİTTİLER

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan model Sofia Richie ile Scott Disick, koronavirüs günlerini Malibu'da geçiriyor.

BACKGRID USA

2VİRÜS, TATİLİ ENGELLEMEDİ

VİRÜS, TATİLİ ENGELLEMEDİ

Tüm dünyada yayılan koronavirüs ve onun sebep olduğu Covid- 19 hastalığı çifti tatil keyfi yapmaktan alıkoymadı.

3HEM BİKİNİ HEM MASKE

HEM BİKİNİ HEM MASKE

Richie ile Disick, bir süredir Malibu'da tatil yapıyorlar. Çift sık sık paparazziler tarafından görüntüleniyor. Richie her ne kadar bikinisini giyip güneşin ve denizin keyfini çıkarsa da yüzüne koruyucu maske takmayı da ihmal etmiyor.

4BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI

BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI

Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nın kızı olan Sofie ile Kourtney Kardashian ile uzun süreli ilişkisi sırasında tanınan Scott Disick yaklaşık iki yıldır birlikte.

5AŞKA DEVAM

AŞKA DEVAM

Ünlü şarkıcı Lionel Richie, Scott Disick'in hareketli hayatını bildiğinden kızının onunla ilişkisini onaylamamıştı.

6YAŞ FARKI VAR

YAŞ FARKI VAR

Sofia Richie 21, Scott Disick ile 36 yaşında. Ancak şarkıcıyı kızının aşk hayatıyla ilgili endişelendiren asıl konu bu değil. Ünlü şarkıcı çapkınlığıyla tanınan Disick'in, kızını üzeceğinden korkarak bu ilişkiyi onaylamamıştı.

7BABASINA RAĞMEN

BABASINA RAĞMEN

Ancak Sofia Richie, babasının karşı çıkmasına rağmen bu ilişkiyi sürdürüyor.

8ESKİ SEVGİLİYLE TATİL

ESKİ SEVGİLİYLE TATİL

Scott Disick'in Kourtney Kardashian ile beraberliğinden üç tane çocuğu bulunuyor. Disick, Richie ve Kardashian zaman zaman eski sevgililerin çocuklarıyla birlikte tatile de çıkıyorlar.

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