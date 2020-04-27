Maskeli tatil

Genç model hem bikinisini giydi hem de virüsten korunmak için maske taktı.
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MALIBU'YA GİTTİLER
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan model Sofia Richie ile Scott Disick, koronavirüs günlerini Malibu'da geçiriyor.
BACKGRID USA
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VİRÜS, TATİLİ ENGELLEMEDİ
Tüm dünyada yayılan koronavirüs ve onun sebep olduğu Covid- 19 hastalığı çifti tatil keyfi yapmaktan alıkoymadı.
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HEM BİKİNİ HEM MASKE
Richie ile Disick, bir süredir Malibu'da tatil yapıyorlar. Çift sık sık paparazziler tarafından görüntüleniyor. Richie her ne kadar bikinisini giyip güneşin ve denizin keyfini çıkarsa da yüzüne koruyucu maske takmayı da ihmal etmiyor.
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BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI
Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nın kızı olan Sofie ile Kourtney Kardashian ile uzun süreli ilişkisi sırasında tanınan Scott Disick yaklaşık iki yıldır birlikte.
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AŞKA DEVAM
Ünlü şarkıcı Lionel Richie, Scott Disick'in hareketli hayatını bildiğinden kızının onunla ilişkisini onaylamamıştı.
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YAŞ FARKI VAR
Sofia Richie 21, Scott Disick ile 36 yaşında. Ancak şarkıcıyı kızının aşk hayatıyla ilgili endişelendiren asıl konu bu değil. Ünlü şarkıcı çapkınlığıyla tanınan Disick'in, kızını üzeceğinden korkarak bu ilişkiyi onaylamamıştı.
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BABASINA RAĞMEN
Ancak Sofia Richie, babasının karşı çıkmasına rağmen bu ilişkiyi sürdürüyor.
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ESKİ SEVGİLİYLE TATİL
Scott Disick'in Kourtney Kardashian ile beraberliğinden üç tane çocuğu bulunuyor. Disick, Richie ve Kardashian zaman zaman eski sevgililerin çocuklarıyla birlikte tatile de çıkıyorlar.