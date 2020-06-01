Maskeli mesafeli yeni hayata merhaba! Neler değişiyor

Yeni alışkanlıklarla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Türk vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir milletiz. En büyük özelliklerimizden biri bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocuklarımızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz. Ancak karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz. Maske takmak, sosyal mesafeye uymak, hijyen kurallarını yerine getirmek ve mümkün olduğunca kalabalık oluşturmamak yeni normalimiz olmalı” dedi.