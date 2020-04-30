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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 16:06,

Maskeli kaçamak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz hızını tam olarak kesmedi. Dünyanın bazı ülkelerinde yavaş da olsa hayatı normale döndürme gayretleri devam ediyor. Ama görünüşe bakılırsa uzun bir süre için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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1KORONA GÜNLERİNDE AŞK
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KORONA GÜNLERİNDE AŞK

Artık günlük yaşamın en sıradan anları bile çok daha farklı. İşte dünyanın dört bir yanından koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren ve bir süre daha "normal" olarak algılanacak o değişiklikler. 

2SOSYAL MESAFE
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SOSYAL MESAFE

Bundan böyle tüm dünyada toplu taşıma alanında bu tür işaretler göreceğiz. Otobüs duraklarında sosyal mesafenin korunması için alınan önlemlerden biri bu.

3METRODA DA DURUM AYNI
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METRODA DA DURUM AYNI

Sosyal mesafenin korunması için metrolarda da önlemler alınıyor. Artık eskisi gibi yan yana oturmak yok!

4AYAKTA DURMANIN DA KURALI VAR
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AYAKTA DURMANIN DA KURALI VAR

Artık ayakta durmanın da kuralları var. Metrolarda eskisi gibi kalabalık ve fazla yakın durarak seyahat etmek mümkün değil.

5MASKELİ ZİYARET
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MASKELİ ZİYARET

Soldaki İspanya Kralı Felipe. Bir sağlık kuruluşunu ziyarete gittiğinde maske ve eldiven kullandı. Ülke liderleri ya da monarşi ailelerinin üyelerini de uzun bir süreliğine böyle göreceğiz.

6SOKAKTA TEST
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SOKAKTA TEST

Bazı ülkelerde sokaklarda belli noktalarda koronavirüs testi yapılıyor. Bu da koronalı günlerin alışıldık görüntülerinden biri.

7MASALAR KALABALIK OLMAYACAK
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MASALAR KALABALIK OLMAYACAK

Artık lokantalarda masalarda kalabalıklar oturmayacak. Belli ki yemek yenilmediği zamanlarda da maske çıkmayacak.

8ÇOCUKLAR DA EVDE
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ÇOCUKLAR DA EVDE

Sokaklarda yaşıtlarıyla koşup oynaması gereken çocuklar da evlerde. En fazla balkonlarda ya da daha şanslı olanlar bahçelerinde hava alabiliyorlar. Elbette yüzlerinde maskeleriyle.

9MARQUEZ YAŞASAYDI...
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MARQUEZ YAŞASAYDI...

Yaşasaydı bu isimde bir roman yazar mıydı bilinmez ama bu dönemde adı en çok anılan edebiyat ustası Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez. Nedeni de Kolera Günlerinde Aşk adlı unutulmaz romanı. Dünyanın birçok yerinde genç aşıkları görenler onun bu unutulmaz romanını "Korona Günlerinde Aşk" şeklinde uyarlıyor.

10HEYKELLER DE MASKELİ
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HEYKELLER DE MASKELİ

Artık şehirlerin sokaklarını süsleyen heykeller bile maskeli. Elbette bu espri ama son dönemde sıradan bir görüntü haline geldi.

11SOKAK SANATI
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SOKAK SANATI

Sokak sanatı da korona günlerinin etkisini yansıtıyor.

12MAĞAZALARIN YENİ YÜZÜ
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MAĞAZALARIN YENİ YÜZÜ

Mağazalar da değişti artık. Eskisi gibi kalabalıkları ağırlamayacaklar, sınırlı sayıda kişi içeride bulunabilecek.

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