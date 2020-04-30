Maskeli kaçamak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz hızını tam olarak kesmedi. Dünyanın bazı ülkelerinde yavaş da olsa hayatı normale döndürme gayretleri devam ediyor. Ama görünüşe bakılırsa uzun bir süre için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
BACKGRID UK
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1
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KORONA GÜNLERİNDE AŞK
Artık günlük yaşamın en sıradan anları bile çok daha farklı. İşte dünyanın dört bir yanından koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren ve bir süre daha "normal" olarak algılanacak o değişiklikler.
2
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SOSYAL MESAFE
Bundan böyle tüm dünyada toplu taşıma alanında bu tür işaretler göreceğiz. Otobüs duraklarında sosyal mesafenin korunması için alınan önlemlerden biri bu.
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METRODA DA DURUM AYNI
Sosyal mesafenin korunması için metrolarda da önlemler alınıyor. Artık eskisi gibi yan yana oturmak yok!
4
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AYAKTA DURMANIN DA KURALI VAR
Artık ayakta durmanın da kuralları var. Metrolarda eskisi gibi kalabalık ve fazla yakın durarak seyahat etmek mümkün değil.
5
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MASKELİ ZİYARET
Soldaki İspanya Kralı Felipe. Bir sağlık kuruluşunu ziyarete gittiğinde maske ve eldiven kullandı. Ülke liderleri ya da monarşi ailelerinin üyelerini de uzun bir süreliğine böyle göreceğiz.
6
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SOKAKTA TEST
Bazı ülkelerde sokaklarda belli noktalarda koronavirüs testi yapılıyor. Bu da koronalı günlerin alışıldık görüntülerinden biri.
7
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MASALAR KALABALIK OLMAYACAK
Artık lokantalarda masalarda kalabalıklar oturmayacak. Belli ki yemek yenilmediği zamanlarda da maske çıkmayacak.
8
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ÇOCUKLAR DA EVDE
Sokaklarda yaşıtlarıyla koşup oynaması gereken çocuklar da evlerde. En fazla balkonlarda ya da daha şanslı olanlar bahçelerinde hava alabiliyorlar. Elbette yüzlerinde maskeleriyle.
9
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MARQUEZ YAŞASAYDI...
Yaşasaydı bu isimde bir roman yazar mıydı bilinmez ama bu dönemde adı en çok anılan edebiyat ustası Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez. Nedeni de Kolera Günlerinde Aşk adlı unutulmaz romanı. Dünyanın birçok yerinde genç aşıkları görenler onun bu unutulmaz romanını "Korona Günlerinde Aşk" şeklinde uyarlıyor.
10
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HEYKELLER DE MASKELİ
Artık şehirlerin sokaklarını süsleyen heykeller bile maskeli. Elbette bu espri ama son dönemde sıradan bir görüntü haline geldi.
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SOKAK SANATI
Sokak sanatı da korona günlerinin etkisini yansıtıyor.
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MAĞAZALARIN YENİ YÜZÜ
Mağazalar da değişti artık. Eskisi gibi kalabalıkları ağırlamayacaklar, sınırlı sayıda kişi içeride bulunabilecek.