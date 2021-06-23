Maskeler ne zaman kalkacak? Maske takma zorunluluğu kaldırılıyor mu? Bakan Koca'dan net formül!

'EYLÜL İTİBARİYLE DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA OLACAĞIZ' Prof. Dr. Faruk Aydın: Pandemi hala devam ediyor, bu nedenle mesafe kuralını koruyamayacağımız kalabalık cadde gibi açık alanlarda ve kapalı alanlarda halen maske kullanmaya devam edeceğiz. Düğün, nişan, parti gibi açık hava etkinliklerinde de bu kurala uymak gerekiyor. Aşılama oranımız yüzde 70’leri geçtikten sonra daha rahat davranabileceğiz.



Şimdi acil ve önemli olan aşıların hızlıca sağlanması ve uygulanması. Ülkemizin günlük aşılama kapasitesi 1 milyon olduğu için Eylül itibariyle daha güvenli koşullarda olacağımızı, o zamana kadar Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymamız gerektiğini unutmamalıyız. 2021 yılını korunma ve aşı yılı gibi geçirerek 2022’ye eski normalimizle girebileceğimizi öngörüyorum.