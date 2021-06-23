Maskeler ne zaman kalkacak? Maske takma zorunluluğu kaldırılıyor mu? Bakan Koca'dan net formül!
Maske takma yasağı ne zaman kalkacak sorusu, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızda olan maskeler hayatın ortak parçası haline gelirken, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin merak ettiği "Maskeler ne zaman çıkacak" sorusuna net yanıt veren Koca, "Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu." dedi. Peki, Maskeler ne zaman kalkacak? Maske takma zorunluluğu kaldırılıyor mu? İşte, Sağlık Bakanı Koca'nın maske yasağı ile ilgili açıklamaları.
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1
Maske yasağının ne zaman kaldırılacağı, vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüş ve aşılamada gelen peş peşe rekorun ardından birçok kişinin odaklandığı konulardan oldu. Maske zorunluluğunun kaldırılması için beklentiler 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'na yönelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz'da kaldırılacağını belirterek temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bilgi veren Koca, "Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." dedi.
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MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;
"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.
Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.
Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan düşüş ve yaz aylarında açık hava kullanımının artışı dolayısıyla maske yasağı da gündemde yer alan hususlardan birisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirdi. Ancak maske yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Maske yasağının ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil.
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UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Maske kullanım zorunluluğu açık alanda zaten çok gerekli değil ama 10-15 kişilik gruplar halinde olunduğunda maske kullanımı gereklidir. Temmuz ayından sonra bu aşılama programına göre açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkacağını düşünüyorum. Sadece kapalı alanlar, toplantı salonları, sinema, tiyatro ve belki konser alanları gibi yerlerde zorunluluk devam edebilir.
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'HERKES AŞILI İSE MASKE TAKILMAYABİLİR'
Prof. Dr. İftihar Köksal: Açık havada kalabalık ortamlarda bulunulmuyorsa ve diğer kişilerle en az 2 metre mesafede bulunuluyorsa maske takılmayabilir. Eğer kişi açık havada kalabalık bir ortamda ise ve o açık ortamda bulunan kişilerin tümü aşılı ise yine maske takılmayabilir.
Zaten açık havada virüsün bulaşma ihtimali, mesafeye dikkat edildiğinde düşüktür ancak toplumun en az yüzde 70’i aşılanana kadar kapalı ortamlarda ve kalabalık ortamlarda açık havada olsa dahi maske takmaya devam etmek gerekir. Maskelerden tamamen kurtulmak için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerekir.
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'UMARIM YENİ DÜZENLEME YAPILIR'
Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam: Artık yaz mevsimine girdik. Açık havada dolaşmalarımız arttı. Açık havada dolaşırken maske takılması bence belli kurallara tabi olmalı. Yani aşılananların oranı belli bir düzeye gelene kadar, maske belli koşullarla takılmalı.
Örneğin açık hava da olsa, 2 metreden yakın mesafede insanlar varsa, bulaş riski hala var demektir. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiştir ki, yüksek sesle konuşmak, öksürmek, hapşırmak virüsü etrafa saçmaktadır. Ama güvenli mesafede (2 metreyi kastediyorum) maskesiz oturabilir veya yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım yakın zamanda bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılır.
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'EYLÜL İTİBARİYLE DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA OLACAĞIZ'
Prof. Dr. Faruk Aydın: Pandemi hala devam ediyor, bu nedenle mesafe kuralını koruyamayacağımız kalabalık cadde gibi açık alanlarda ve kapalı alanlarda halen maske kullanmaya devam edeceğiz. Düğün, nişan, parti gibi açık hava etkinliklerinde de bu kurala uymak gerekiyor. Aşılama oranımız yüzde 70’leri geçtikten sonra daha rahat davranabileceğiz.
Şimdi acil ve önemli olan aşıların hızlıca sağlanması ve uygulanması. Ülkemizin günlük aşılama kapasitesi 1 milyon olduğu için Eylül itibariyle daha güvenli koşullarda olacağımızı, o zamana kadar Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymamız gerektiğini unutmamalıyız. 2021 yılını korunma ve aşı yılı gibi geçirerek 2022’ye eski normalimizle girebileceğimizi öngörüyorum.