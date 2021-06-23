Maskeler ne zaman çÄ±kacak? Maske takma zorunluluÄŸu ne zaman kalkacak? Ä°ÅŸte en son geliÅŸmeler
Kabine ToplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±da, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doÄŸrultusunda, Covid salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda son haftalarda hÄ±zlanan aÅŸÄ±lama programÄ± ve Haziran ayÄ±ndaki kademeli normalleÅŸme adÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirildi. Peki, maskeler ne zaman Ã§Ä±kacak? Maske takma zorunluluÄŸu ne zaman kalkacak?
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ErdoÄŸan, 1 Temmuz'da baÅŸlamak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼yle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r devam eden dÄ±ÅŸarÄ±da maske zorunluluÄŸu da bu aÃ§Ä±klama sonrasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Ä°ÅŸte, maske takma zorunluluÄŸunda son geliÅŸmeler...
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 1 Temmuz'da baÅŸlamak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ancak maske yasaÄŸÄ± ile ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.Â
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Maske yasaÄŸÄ±nÄ±n ne zaman kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± henÃ¼z belli deÄŸil.
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UZMANLARDAN DÄ°KKAT Ã‡EKEN AÃ‡IKLAMALAR
DoÃ§. Dr. Ãœmit SavaÅŸÃ§Ä±: Maske kullanÄ±m zorunluluÄŸu aÃ§Ä±k alanda zaten Ã§ok gerekli deÄŸil ama 10-15 kiÅŸilik gruplar halinde olunduÄŸunda maske kullanÄ±mÄ± gereklidir. Temmuz ayÄ±ndan sonra bu aÅŸÄ±lama programÄ±na gÃ¶re aÃ§Ä±k alanlarda maske zorunluluÄŸunun kalkacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sadece kapalÄ± alanlar, toplantÄ± salonlarÄ±, sinema, tiyatro ve belki konser alanlarÄ± gibi yerlerde zorunluluk devam edebilir.
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"HERKES AÅžILI Ä°SE MASKE TAKILMAYABÄ°LÄ°R"
Prof. Dr. Ä°ftihar KÃ¶ksal: AÃ§Ä±k havada kalabalÄ±k ortamlarda bulunulmuyorsa ve diÄŸer kiÅŸilerle en az 2 metre mesafede bulunuluyorsa maske takÄ±lmayabilir. EÄŸer kiÅŸi aÃ§Ä±k havada kalabalÄ±k bir ortamda ise ve o aÃ§Ä±k ortamda bulunan kiÅŸilerin tÃ¼mÃ¼ aÅŸÄ±lÄ± ise yine maske takÄ±lmayabilir.
Zaten aÃ§Ä±k havada virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸma ihtimali, mesafeye dikkat edildiÄŸinde dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r ancak toplumun en az yÃ¼zde 70â€™i aÅŸÄ±lanana kadar kapalÄ± ortamlarda ve kalabalÄ±k ortamlarda aÃ§Ä±k havada olsa dahi maske takmaya devam etmek gerekir. Maskelerden tamamen kurtulmak iÃ§in toplumun en az yÃ¼zde 70â€™inin aÅŸÄ±lanmasÄ± gerekir.
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'EYLÃœL Ä°TÄ°BARÄ°YLE DAHA GÃœVENLÄ° KOÅžULLARDA OLACAÄžIZ'
Prof. Dr. Faruk AydÄ±n: Pandemi hala devam ediyor, bu nedenle mesafe kuralÄ±nÄ± koruyamayacaÄŸÄ±mÄ±z kalabalÄ±k cadde gibi aÃ§Ä±k alanlarda ve kapalÄ± alanlarda halen maske kullanmaya devam edeceÄŸiz. DÃ¼ÄŸÃ¼n, niÅŸan, parti gibi aÃ§Ä±k hava etkinliklerinde de bu kurala uymak gerekiyor. AÅŸÄ±lama oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 70â€™leri geÃ§tikten sonra daha rahat davranabileceÄŸiz.
Åžimdi acil ve Ã¶nemli olan aÅŸÄ±larÄ±n hÄ±zlÄ±ca saÄŸlanmasÄ± ve uygulanmasÄ±. Ãœlkemizin gÃ¼nlÃ¼k aÅŸÄ±lama kapasitesi 1 milyon olduÄŸu iÃ§in EylÃ¼l itibariyle daha gÃ¼venli koÅŸullarda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, o zamana kadar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶nerilerine uymamÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±yÄ±z. 2021 yÄ±lÄ±nÄ± korunma ve aÅŸÄ± yÄ±lÄ± gibi geÃ§irerek 2022â€™ye eski normalimizle girebileceÄŸimizi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yorum.