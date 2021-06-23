'EYLÃœL Ä°TÄ°BARÄ°YLE DAHA GÃœVENLÄ° KOÅžULLARDA OLACAÄžIZ' Prof. Dr. Faruk AydÄ±n: Pandemi hala devam ediyor, bu nedenle mesafe kuralÄ±nÄ± koruyamayacaÄŸÄ±mÄ±z kalabalÄ±k cadde gibi aÃ§Ä±k alanlarda ve kapalÄ± alanlarda halen maske kullanmaya devam edeceÄŸiz. DÃ¼ÄŸÃ¼n, niÅŸan, parti gibi aÃ§Ä±k hava etkinliklerinde de bu kurala uymak gerekiyor. AÅŸÄ±lama oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 70â€™leri geÃ§tikten sonra daha rahat davranabileceÄŸiz.



Åžimdi acil ve Ã¶nemli olan aÅŸÄ±larÄ±n hÄ±zlÄ±ca saÄŸlanmasÄ± ve uygulanmasÄ±. Ãœlkemizin gÃ¼nlÃ¼k aÅŸÄ±lama kapasitesi 1 milyon olduÄŸu iÃ§in EylÃ¼l itibariyle daha gÃ¼venli koÅŸullarda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, o zamana kadar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶nerilerine uymamÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±yÄ±z. 2021 yÄ±lÄ±nÄ± korunma ve aÅŸÄ± yÄ±lÄ± gibi geÃ§irerek 2022â€™ye eski normalimizle girebileceÄŸimizi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yorum.