Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan maskeler için açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normal hayata dönüş için eylül ayını işaret etti. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu ifade eden, maskelerin çıkabileceği tarih aralığına yönelik de açıklamada bulundu.
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Koronavirüsle mücadelede her defasında önemi hatırlatılan maskelerin ne zaman çıkacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Dünyanın 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüsle birlikte maskeler de hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Peki maskeler ne zaman çıkacak? Normalleşmeye geçiş ne zaman başlar?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret eden Bakan Koca, ''Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak'' dedi.
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Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.