Maske zorunluluğu para cezası ne kadar? Maske takma zorunlu olan iller belli oldu!

Beşiktaş’ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti. Maske takmadan dışarı çıkan bir vatandaş kendini, “Hastayım, astımım var. Maskeyle nefes alamıyorum” sözleriyle savundu.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede maske denetlemesi gerçekleştirdi. Polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşları uyararak kurala uymayanlara ceza yazdı. Ekiplerce gerçekleştirilen denetlemelerde, vatandaşların çoğunun maske kuralına uydukları bazı vatandaşların ise, denetleme yapan polisleri görünce fark etmeden maskelerini taktıkları görüldü.



Ömrünün en pahalı sigarasını içti



Maskesi yanında olmasına rağmen takmayan ve sigara içmek için çıkardığını söyleyen bir kişi polisin dikkatinden kaçmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen turist, “Sigara içiyordum. Bu yüzden sigara içmek için maskemi çıkardım, hepsi bu. Evet, gerekli. Ben de her zaman kullanırım, hep ağzıma takarım ama sigara içerken çıkardım” dedi. Turist, bu açıklamasına rağmen cezadan kurtulamadı. Kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde 970 TL idari para cezası uygulandı.



“Astımım var, nefes alamıyorum”



Denetlemelerini sürdüren polis, bir başka vatandaşın daha maskesini takmadığını fark etti. Polisin uyardığı vatandaş kendini,“Astımım var, mecbur kaldıkça takıyorum. Şu an takabilirim ama maskeyle rahat nefes alamıyorum. Burnumu kapatmadan takabilirim. Durumum iyi değil, hastayım ben zaten” sözleriyle savundu.