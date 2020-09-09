Maske zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maske takmama cezası
Maske zorunluluğu olan iller ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında maske takmanın önemi her fırsatta vurgulanıyor. Gelinen aşamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Peki maske zorunluluğu olan iller hangileri? İşte o açıklama ve detaylar
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Maske takma zorunluluğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyuruldu. Bu kararlar arasında, ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu da yer alıyor.
MASKE ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? Gelinen aşamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyuruldu.
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Bu kararlar arasında, ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu da bulunuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYIMLADI Genelgede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı.
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MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.