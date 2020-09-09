Maske zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maske takmama cezası

Maske takma zorunluluğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyuruldu. Bu kararlar arasında, ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu da yer alıyor.



MASKE ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Gelinen aşamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyuruldu.