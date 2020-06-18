Maske zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maske takma zorunluluğu olan iller

Maske zorunluluğu olan iller ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının valiliklerin başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ettiğini ve 42 ilde zorunluluğun getirildiğini duyurmuştu. 17 Haziran’da yapılan duyuruda, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğu açıklandı.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?
Koronavirüs önlemleri kapsamında toplam 45 ilde maske takmak zorunlu. Bu iller şunlar:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.