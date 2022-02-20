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Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske takma kaldırılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

#Maske#Bilim Kurulu#Koronavirüs

Maske zorunluluğu kalkacak mı, sorusu Bilim Kurulu Toplantısı öncesi gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önümüzdeki hafta koronavirüs gündemi ile toplanacak. Salgında gelinen son durumun değerlendirileceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Koca, "Haftaya toplantı ile bundan sonra yapılacakları anlatacağız" dedi. Bakan Koca'nın salgınla mücadelede yeni dönemi işaret etmesinin arından maske zorunluluğunun kaldırılması için beklentiler arttı. Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi İlhan ise " Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi" dedi. Peki, açık ve kapalı alanda maske takma kaldırılacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

1/5Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak Maske takma kaldırılacak mı Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Maske zorunluluğunun kaldırılması için tüm Türkiye'de gözler Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Geçtiğimiz gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun." dedi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da daha az kalabalık olan yerlerde maskelerin çıkabilecek gibi olduğu mesajını paylaştı. Maskeler ile ilgili karar Bilim Kurulu'nda belli olacak.

2/5MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

3/5BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

4/5Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak Maske takma kaldırılacak mı Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonyada, Korede buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

5/5Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak Maske takma kaldırılacak mı Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artması ile maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığı ile birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşulu ile sürecin biraz daha yaz aynın gelmesi ile birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

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#Maske#Bilim Kurulu#Koronavirüs