Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak, kalktı mı? Bakan Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda Maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.



Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.



"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."