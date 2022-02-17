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Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak, kalktı mı? Bakan Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması

#Maske Zorunluluğu#Maske Zorunlu Mu#Maske Kalktı Mı

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden maske zorunluluğunun bazı ülkelerde açık alanda kaldırılmasının ardından gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrildi. Bakan Koca ile ilgili açıklama yaptı. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak, kalkacak mı?

1/3Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak, kalktı mı Bakan Fahrettin Kocadan maske zorunluluğu açıklaması

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca açıklamasında gelecek haftaya işaret ederek gün verdi ve, ‘Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.’ dedi.

2/3MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK MI

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda Maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

3/3Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak, kalktı mı Bakan Fahrettin Kocadan maske zorunluluğu açıklaması

Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

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