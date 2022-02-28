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Maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu için gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında

#Maske Zorunluluğu#Bilim Kurulu Toplantısı#Maske Zorunluluğu Kalktı Mı

Maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Bakan Koca açıklamasında salgınla mücadelede gelinen noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin sürecin anlatılacağını duyurdu. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar

1/3Maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak Maske zorunluluğu için gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında

Maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Maske zorunluluğunun bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda kaldırılmasının ardından gözler Türkiye’deki uygulamanın değişip değişmeyeceğine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını ilişkin açıklamanın geçtiğimiz hafta yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada basın toplantısı tarihinin 1 Mart’a alındığı duyuruldu. İşte detaylar

2/3MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda Maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

3/3AÇIKLAMA 1 MART TARİHİNDE YAPILACAK

AÇIKLAMA 1 MART TARİHİNDE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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