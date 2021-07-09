Gündem Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 09:17 | 09 Temmuz 2021 - 09:17

Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmak zorunlu mu?

Maske takmak zorunlu mu sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandı. Ellerinde 8 milyon doza yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Öte yandan maske yasağına dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler