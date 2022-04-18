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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Gözler toplantıya çevrildi

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu hususu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamanın akabinde gündemde yer almaya başladı. Bilim Kurulu Toplantısı ile ele alınması beklenen maske zorunluluğu, okullar için de gündemde yer alacak. İşte, öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişinin gündeminde yer alan maske zorunluluğu hakkında güncel bilgiler

1/3Maske zorunluluğu kalkıyor mu Okullarda maske kalkacak mı Gözler toplantıya çevrildi

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile gündeme geldi. Açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından vaka sayılarının düşmesiyle gözler, kapalı alanlar için alınacak karara çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün okullardaki maske kullanımı dahil Bilim Kurulu'nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti. Peki, otobüslerde, hastanelerde ve okullarda maskeler kalkacak mı? İşte, detaylar.

2/3FAHRETTİN KOCADAN MASKE AÇIKLAMASI

FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.  'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

3/3MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bilim Kurulu haftaya (18 Nisan) en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

Bilim Kurulu haftaya (18 Nisan) bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."

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