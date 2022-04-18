Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Gözler toplantıya çevrildi

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bilim Kurulu haftaya (18 Nisan) en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.



Bilim Kurulu haftaya (18 Nisan) bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."