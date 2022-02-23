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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Açık alanda maskeler ne zaman çıkacak? Önemli açıklamalar

#Maske Zorunluluğu#Koronavirüs#Bilim Kurulu

Maske zorunluluğu kalkacak mı sorusu son günlerde gündemde yer almaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılırken, gözler koronavirüs pandemisinde neredeyse 2 yıldır hayatımızda olan maskeler için alınacak kararlara çevrildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Öte yandan Bakan Koca'nın salgınla mücadelede yeni dönemi işaret etmesinin arından maske zorunluluğunun kaldırılması için beklentiler arttı. Peki, açık alanda maskeler ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Maske zorunluluğu kalkıyor mu Açık alanda maskeler ne zaman çıkacak Önemli açıklamalar

Maske yasağının kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlara yönelik beklentiler yoğunlaştı. Koronavirüste yeni dönem için Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret eden Bakan Koca'nın "Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" açıklamasıyla maske zorunluluğu için alınacak kararlar merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Nihai kararın Bilim Kurulu'nda belli olması bekleniyor.

2/5MASKELER KALKACAK MI

MASKELER KALKACAK MI?

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

3/5AÇIK ALANDA MASKELER ÇIKACAK MI

AÇIK ALANDA MASKELER ÇIKACAK MI?

Nuray Babacan'ın haberine göre açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi. Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

4/5BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonyada, Korede buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

5/5Maske zorunluluğu kalkıyor mu Açık alanda maskeler ne zaman çıkacak Önemli açıklamalar

Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artması ile maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığı ile birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşulu ile sürecin biraz daha yaz aynın gelmesi ile birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

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#Maske Zorunluluğu#Koronavirüs#Bilim Kurulu