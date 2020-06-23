Maske yüze tam oturmalı! Aksi halde...

Çocuklar kesinlikle maske takmalı Çocuklarda koronavirüs olmayacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Songül Özer, “Çocuklara bakıyoruz, çoğu maske takmıyor. Çocuklarda hastalığın ağır geçme ihtimali daha düşük ama çocuklara mikrop gelmiyor ya da onları hasta etmiyor gibi bir yorumu kesinlikle yapamayız. Yeni doğan bebekler de dahil bütün dünyada birçok çocuk bu salgına yakalandı. O yüzden çocukların da maske takması gerekiyor. Burada asıl önemli olan çocuk için doğru maskenin bulunması. Alttan, üstten veya yanlardan hava alan kocaman bir maskeyi takmasının bir anlamı yok. Bu durum sadece çocuğun nefes alıp vermesini zorlaştırır. Lastiklerden kısaltılarak maske çocuğun yüzüne uydurulabilir. Bu noktada bütün sorumluluk ebeveynlerde bulunuyor.