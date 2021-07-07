Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske kısıtlaması ile ilgili son bilgiler
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 54 milyon 615 bin 260'a ulaştı. Çalışmalar son hız devam ederken, maske yasağının bitiş tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ellerinde 8 milyon doza yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Öte yanda maske yasağına dair araştırmalar da hız kazandı. İşte, maske kısıtlaması ile ilgili son bilgiler...
2
MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;
"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.
3
Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.
4
Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."