Maske yasağı ne zaman kaldırılacak? Açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılacak mı? Uzman isimlerden açıklama
Maske yasağını ne zaman kaldırılacağı, vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüş ve aşılamada gelen peş peşe rekorun ardından birçok kişinin odaklandığı konulardan oldu. Maske zorunluluğunun kaldırılması için beklentiler 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'na yönelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz'da kaldırılacağını belirterek temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin önde gelen uzmanları ise açık alanda maske zorunluluğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, maske yasağı ne zaman kaldırılacak ve maske takma zorunluluğu kaldırılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Maske takma yasağı ne zaman kalkacak sorusu, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızda olan maskeleri hayatın ortak parçası haline gelirken, Kabine Toplantısı'nda açık alanda maske yasağının kaldırılması için beklentiler artmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada maske yasağının kaldırıldığına dair bir bilgi paylaşmazken, maske kuralına uyulması gerektiğini bildirdi. Bu bilgilere göre maske yasağının bir süre daha sürmesi bekleniyor.
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MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan düşüş ve yaz aylarında açık hava kullanımının artışı dolayısıyla maske yasağı da gündemde yer alan hususlardan birisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirdi. Ancak maske yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Maske yasağının ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil.
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UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Maske kullanım zorunluluğu açık alanda zaten çok gerekli değil ama 10-15 kişilik gruplar halinde olunduğunda maske kullanımı gereklidir. Temmuz ayından sonra bu aşılama programına göre açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkacağını düşünüyorum. Sadece kapalı alanlar, toplantı salonları, sinema, tiyatro ve belki konser alanları gibi yerlerde zorunluluk devam edebilir.
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'HERKES AŞILI İSE MASKE TAKILMAYABİLİR'
Prof. Dr. İftihar Köksal: Açık havada kalabalık ortamlarda bulunulmuyorsa ve diğer kişilerle en az 2 metre mesafede bulunuluyorsa maske takılmayabilir. Eğer kişi açık havada kalabalık bir ortamda ise ve o açık ortamda bulunan kişilerin tümü aşılı ise yine maske takılmayabilir.
Zaten açık havada virüsün bulaşma ihtimali, mesafeye dikkat edildiğinde düşüktür ancak toplumun en az yüzde 70’i aşılanana kadar kapalı ortamlarda ve kalabalık ortamlarda açık havada olsa dahi maske takmaya devam etmek gerekir. Maskelerden tamamen kurtulmak için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerekir.
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'UMARIM YENİ DÜZENLEME YAPILIR'
Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam: Artık yaz mevsimine girdik. Açık havada dolaşmalarımız arttı. Açık havada dolaşırken maske takılması bence belli kurallara tabi olmalı. Yani aşılananların oranı belli bir düzeye gelene kadar, maske belli koşullarla takılmalı.
Örneğin açık hava da olsa, 2 metreden yakın mesafede insanlar varsa, bulaş riski hala var demektir. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiştir ki, yüksek sesle konuşmak, öksürmek, hapşırmak virüsü etrafa saçmaktadır. Ama güvenli mesafede (2 metreyi kastediyorum) maskesiz oturabilir veya yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım yakın zamanda bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılır.
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'EYLÜL İTİBARİYLE DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA OLACAĞIZ'
Prof. Dr. Faruk Aydın: Pandemi hala devam ediyor, bu nedenle mesafe kuralını koruyamayacağımız kalabalık cadde gibi açık alanlarda ve kapalı alanlarda halen maske kullanmaya devam edeceğiz. Düğün, nişan, parti gibi açık hava etkinliklerinde de bu kurala uymak gerekiyor. Aşılama oranımız yüzde 70’leri geçtikten sonra daha rahat davranabileceğiz.
Şimdi acil ve önemli olan aşıların hızlıca sağlanması ve uygulanması. Ülkemizin günlük aşılama kapasitesi 1 milyon olduğu için Eylül itibariyle daha güvenli koşullarda olacağımızı, o zamana kadar Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymamız gerektiğini unutmamalıyız. 2021 yılını korunma ve aşı yılı gibi geçirerek 2022’ye eski normalimizle girebileceğimizi öngörüyorum.