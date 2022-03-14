Maske yasağı kapalı alanlar için geçerli mi? Sokakta, açık alanda maske takmak zorunlu mu? İşte detaylar

MASKE KULLANIMI DEVAM EDECEK Mİ?

Pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, covid veya üst yolunum enfeksiyonu geçiren vatandaşımızın bir başkasına da bu hastalıkları geçirmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu artık toplumsal görevimiz.