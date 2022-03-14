Maske yasağı kapalı alanlar için geçerli mi? Sokakta, açık alanda maske takmak zorunlu mu? İşte detaylar

Maske yasağının kalkıp kalkmadığı ve nerelerde maskenin zorunlu olduğu araştırılıyor. Maske zorunluluğunun bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda kaldırılmasının ardından Türkiye’deki uygulamanın değişip değişmeyeceği merak konusu haline gelmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve sosyal mesafe uygunsa maske takmak şart değil.’ dedi ve nerelerde maskelerin kullanılmaya devam edileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, şunları ifade etti;
Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.
Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve sosyal mesafe uygunsa maske takmak şart değil.
Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.
Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, covid veya üst yolunum enfeksiyonu geçiren vatandaşımızın bir başkasına da bu hastalıkları geçirmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu artık toplumsal görevimiz.
Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.