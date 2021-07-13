Maske yasağı kaldırıldı mı? Maske takma zorunluluğu olmayacak mı?

Maske yasağı kaldırıldı mı sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Aşılama sayısının artmasıyla birlikte gündeme gelen maske takma zorunluluğunun kaldırılması hususu, vatandaşların da araştırdığı konu oldu. Peki, Maske takma zorunluluğu olmayacak mı ve maske yasağı kaldırıldı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Maske yasağı ya da diğer bir ifade ile maske takma zorunluluğu gündemde yer alıyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 60 milyona doğru ilerliyor. Çalışmalar son hız devam ederken, maske yasağının bitiş tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte, uzmanlardan maske yasağı hakkında açıklamalar
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 'Koronavirüs devam ettiği sürece bir süre daha tedbirli olmamız gerekecek. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Vaka sayısı 1000'in altına düştükten sonra alışveriş merkezine (AVM) gittik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız belki.' şeklinde konuştu. İlhan ayrıca, 'Dünyadan edindiğimiz bilgilere göre; Delta varyantına sahip kişilerin vefatları ile sahip olmayanlar arasında bir fark olmadığı yönünde. Bu çok önemli bir gelişme. ' dedi.
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Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının ne zaman 1000'in altına düşebileceğine ilişkin, "Toplumsal bağışıklık için hedeflediğimiz rakamlar yüzde 80'lere gelirse 1000'in altını da görebileceğimiz kanısındayım, yani çift doz aşı olan vatandaşlarımızın yüzde 80 olması ile. İkinci doz aşı olan vatandaşımız 16 milyon, yani hedef nüfusun dörtte biri aşılanmış. Çift doz aşı olan sayısı bu rakamın 3 katına doğru yaklaşırsa yani 50 milyon civarında olursa o zaman 1000'lerin altını görebileceğimize inanıyorum. Koronavirüs devam ettiği sürece bir süre daha tedbirli olmamız gerekecek. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Belki vaka sayısı 1000'in altına düştükten sonra, AVM'ye gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız.
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Türkiye'nin belli bölgelerinde, çok kalabalık yerlerinde, 1000'in altındaki rakamlar söz konusu olursa ancak maskeyi tekrar değerlendirmek gerekiyor bence. Vatandaşlarımız şunu tutmalılar akıllarında; biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşımızı olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek; ama kapalı alanlarda, toplu taşımada, kalabalık AVM'de, kalabalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene devam ederek hayatımıza devam edeceğiz. Bu şekilde düşünüp üstesinden bu şekilde gelmek gerekiyor. Dünyada benzer uygulamalara şahit oluyoruz" diye konuştu.