Maske takmayı ne zaman bırakacağız?

511 uzman isim New York Times anketinde bu soruyu yanıtladı... İşte ilginç sonuçlar
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Bilim insanları koronavirüs konusunda temkinli davranmaya ve tedbir alınmaya devam edilmesi çağrısı yapıyor. Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi.
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Gazetenin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.
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Ancak bu virüse karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar maç, konser veya ayin gibi kalabalık ortamlara girmeyeceğini söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.
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BİR DAHA ASLA!
Araştırmaya katılan epidemiyologlar arasında bir daha asla tanıdıklarıyla selamlaşmak için sarılmayacağını ya da ellerini sıkmayacağını söyleyenler de var.
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BU YAZ NELERİ TEKRAR YAPACAKLAR?
Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 64'ü, evlerine gelen kargo ya da mektupları dezenfekte etmeden eve almaya bu yaz içerisinde başlayacaklarını söyledi.
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Yine bu yaz aylarında acil olmayan rahatsızlıkları için randevu alıp doktora gideceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 60 olurken, yüzde 56'sı da yakın bir mesafede, kendi aracıyla tek gece konaklamalı tatile gidebileceğini söyledi.
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Epidemiyologların bu yaz içerisinde yapacaklarını söyledikleri bir diğer eylem de kuaför ya da berbere gidip saç kestirmek oldu. Katılanların yüzde 41'i bunu yaz aylarında yapabileceğini söylerken, yüzde 39'u ise en erken üç ay sonra berbere ya da kuaföre gideceğini belirtti.
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YAZDAN SONRA YAPILACAKLAR
Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 56'sı önümüzdeki üç ay ile 12 arasındaki dönemde bir restorana gidip yemek yiyeceğini söyledi. Bunu yine benzer oranlarla çocuklarını okul, kamp ya da anaokuluna göndermek ve başkalarının da olduğu bir ofis ortamında çalışmak takip ediyor.
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Bu dönem içerisinde yapılacak diğer faaliyetler bir başkasının evinde az sayıda kişinin katıldığı bir akşam yemeği davetine katılmak, açık havada arkadaşlarla piknik yapmak, çocuklarının başkasının evine gitmesine izin vermek, metro ya da otobüse binmek, yaşlı birini evinde ziyaret etmek, uçağa binmek ve spor salonuna gitmek olarak sıralanıyor.
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Bu faaliyetler içerisinde en düşük desteği yüzde 41 ile yaşlı birini evinde ziyaret etmek ile arkadaşlarla açık havada piknik yapmak aldı.
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BİR YILDAN SONRA YAPILACAKLAR
Epidemiyologlar, bazı faaliyetlerde bulunmak için en az bir sene bekleyeceklerini belirtiyor. Bunlar arasında yüzde 64 ile bir maça gitmek, konser veya tiyatroya gitmek açık ara birinci sırada geliyor.
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DÜZENLİ MASKE KULLANIMI
Epidemiyologların yüzde 52'si düzenli olarak maske takmayı bırakmaları için en az bir yıl geçmesi gerektiğini söyledi.
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Katılımcılara göre, tekrar yapmak için en az bir yıl bekleyecekleri diğer faaliyetler düğün ya da cenazeye katılmak, tanıdık birine sarılmak ya da el sıkışmak, çok iyi tanımadıkları insanlarla dışarıda buluşmak ve dini ayinlere katılmak olarak sıralanıyor.
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Katılımcıların yüzde 6'sı bir kişiyle karşılaştıklarında selamlaşmak için bundan sonra asla sarılmayacağını ya da el sıkışmayacağını belirtti.
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GENEL TAVSİYE DEĞİL
New York Times haberinde, verilen yanıtların bilim insanlarının kendi kişisel görüşlerini ve yaşam koşullarını yansıttığını belirterek hiçbir şekilde genel halka yönelik tavsiye niteliğinde olmadığı ifade edildi.
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GÜNCEL VERİLER
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 201 bin 567’ye ulaştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 408 bin 794 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 538 bin 693 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 254 bin 80 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 26 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 113 bin 61 kişi yaşamını yitirdi.
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VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER
"Brezilya (710 bin 887), Rusya (476 bin 658), İspanya (288 bin 797), İngiltere (287 bin 399), Hindistan (267 bin 46), İtalya (235 bin 278), Peru (199 bin 696), Almanya (186 bin 233), İran (173 bin 832), Türkiye (171 bin 121), Fransa (154 bin 188), Şili (138 bin 846), Meksika (120 bin 102), Pakistan (108 bin 317), Suudi Arabistan (105 bin 283), Kanada (96 bin 244), Çin (83 bin 43), Katar (70 bin 158), Bangladeş (68 bin 504), Belçika (59 bin 348) ve Güney Afrika (50 bin 879)."
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CAN KAYBI VERİLERİ
"İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473, Rusya 5 bin 971, Peru 5 bin 571, Türkiye 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 264, Pakistan 2 bin 172, Bangladeş 930, Suudi Arabistan 746 ve Katar 57."