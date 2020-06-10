Maske takmayı ne zaman bırakacağız?

Epidemiyologların bu yaz içerisinde yapacaklarını söyledikleri bir diğer eylem de kuaför ya da berbere gidip saç kestirmek oldu. Katılanların yüzde 41'i bunu yaz aylarında yapabileceğini söylerken, yüzde 39'u ise en erken üç ay sonra berbere ya da kuaföre gideceğini belirtti.