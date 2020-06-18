Maske takmamanın cezası ne kadar? İstanbul'da nerelerde maske takmak zorunlu?
Maske takmamanın cezası ne kadar? İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama sonrası Ankara ve Bursa'da da maske kullanımı mecburi oldu. Maske takmayan kişiler idari ceza uygulanacak. İşte, ayrıntılar....
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Corona virüsü salgınında son günlerde vaka sayısının artmasının ardından İstanbul Ankara ve Bursa'dan son dakika açıklamalar geldi. 3 kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Pek peşe gelen açıklamanın ardından maskesiz sokağa çıkmanın cezası ve nerelerde maske takma zorunluluğu olduğu gündemde yer aldı. İstanbul Valiliği'nin verdiği karara göre, maske takmayan kişilere, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak. İşte, ayrıntılar...
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MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADA?
İstanbul Valililiği'nin yayınladığı açıklamaya göre,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
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NERELEREDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Maske takma zorunluluğu olan yerler İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Açıklamada şunlar yer alıyor;
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;
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Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,
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ANKARA'DA NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Ankara Valiliği'nden yayınlanan açıklamada şunlar yer alıyor;
Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine,
Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcıcısı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarında (Tapu, Nüfus, Sosyal Güvenlik Merkezi, İş-Kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Birimleri, PTT Şubeleri, SYDV’ları vb. kurumlar) randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılmasına, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanların ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına(en az birbuçuk metre aralıklı olarak) ve maske takmalarına,
Kurum görevlilerinin sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunmalarına,
Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel işyerlerinin önlerinde ve çevresinde, Para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet vb.yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına,
Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, Oy birliği ile karar verildi.