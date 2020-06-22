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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 02:45,

Maske takmama cezası ne kadar? İçişleri Bakanlığı'ndan maske takmama cezasıyla ilgili yeni talimat

Maske takmama cezası ne kadar? Corona virüsü önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralının önemli belirleyicilerinden olan maske kullanımı, İstanbul, Ankara, Bursa dahil Türkiye genelinde bir çok ilde zorunlu hale getirildi. Maske zorunluluğu olan illerin artmasıyla, maske takmama cezası da gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara pazartesi gününden itibaren verilecek para cezası belli oldu. İşte, ayrıntılar.

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Maske takmayanlara uygulanacak olan para cezası gündemde yer almaya devam ediyor. Valiliklerin kararı doğrultusunda hayata geçirilen maske zorunluluğu kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

2MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ TL
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MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ TL?

Bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

3İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ
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İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirillmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul’da yarından itibaren açık alanlarda maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul’un en yoğun yerlerinden İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda çoğunluğun maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise uyarılara rağmen maske takmadığı gözlendi.

5MASKE KULLANMAYANLARA 900 LİRA CEZA KESİLECEK
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MASKE KULLANMAYANLARA 900 LİRA CEZA KESİLECEK

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran’da talimat göndererek 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istedi. Talimat doğrultusunda, yarından itibaren İstanbul’da maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.

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