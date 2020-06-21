Maske takmama cezası ne kadar? İçişleri Bakanlığı'ndan maske takmama cezasıyla ilgili talimat

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ TL? Bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı.



İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.



Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.